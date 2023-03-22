Блінкен: Китай "дуже уважно" стежить за тим, що відбувається в Україні

У Вашингтоні не бачать жодних доказів того, що Китай надає летальну зброю Росії для війни проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що політична та матеріальна підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам США.

Про це повідомляє видання Skynews.

Блінкен прокоментував візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви, який відбувся на початку тижня.

Держсекретар США сказав, що війна в Україні "виходить далеко за її межі" і, ймовірно, наслідки "матимуть глибокий вплив" на території Азії.

Блінкен заявив, що Китай "дуже уважно" дивиться на те, що відбувається в Україні, і засвоїть уроки з того, як світ протистоїть російській агресії.

Водночас Державний секретар США додав, що у Вашингтоні не бачать жодних доказів того, що Китай надає летальну зброю Росії для війни проти України.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Китай знав про вторгнення РФ до України і чекав, що Кремль "розправиться" з українцями, аби здійснити вторгнення на Тайвань.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Державного департаменту США Нед Прайс заявляв, що Пекін повинен змусити Москву вивести свої війська з території України, якщо хоче відігравати конструктивну роль у процесі зупинення війни.

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