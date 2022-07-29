Блінкен має озвучити Лаврову жорсткий меседж про неприпустимість анексії нових територій України

Держсекретар Блінкен має передати російському міністру лаврову жорсткий меседж про неприпустимість анексії нових територій України, а також про наслідки, які за це очікуватимуть РФ.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Держсекретар хотів би передати дуже жорсткий меседж про наше занепокоєння, що Росія може силою анексувати частини суверенної території України», - зауважив представник Держдепу.

З Москви продовжують надходити дуже тривожні заяви, в тому числі з боку особисто міністра Лаврова про «розширення географії» планів РФ на території поза окупованим Донбасом.

«Ми вважаємо, що буде раціонально для міністра лаврова почути напряму від держсекретаря Блінкена меседж, що анексія за допомогою сили стане цілковитим порушенням Статуту ООН і міжнародного права та спричинить величезну ціну (для Росії – ред.) і наслідки з боку більшої частини світу», - сказав представник Держдепу.

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Запланована розмова Блінкена з російським міністром – це не переговори щодо України, а також у жодному разі – не повернення до «бізнесу як зазвичай» з Росією.

«Це робиться для України, яка має зустрітися (за столом переговорів – ред.) з Росією», - пояснив представник Держдепу.

За його словами, «українські партнери дуже чітко дали зрозуміти, що вони готові й повністю усвідомлюють, що агресія РФ зрештою припиниться, і вона має бути завершена шляхом діалогу та дипломатії».

Нагадаємо, відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" у зв'язку з підписанням угоди про розблокування портів України для експорту зерна.

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