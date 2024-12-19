США просувають членство України в НАТО – Блінкен здивував заявою

Сполучені Штати просувають членство України в НАТО, бо це є найкращою гарантією безпеки, каже Блінен.

Україна має бути в НАТО, і стаття 5 буде найкращою гарантією безпеки для неї.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки".

Він переконаний, що Україна перебуває на шляху до успіху.

"Якщо подивитися на те, що є успіхом для України, я думаю, що ми повною мірою на шляху до успіху в цьому сенсі", – сказав Блінкен.

Перемир'я з РФ

Блінкен пояснив, що за часів президентства Байдена не було ознак того, що Росія готова обговорювати врегулювання війни проти України. Він припустив, що тепер ситуація може змінюватись.

Держсекретар запевнив, що адміністрація Байдена усвідомлює, що будь-яке перемир’я для російського президента Путіна стане можливістю "відпочити, переозброїтися й знову напасти у потрібний момент".

"Ми маємо переконатися, що так чи інакше – і це можна зробити різними способами – Україна має те, що їй потрібно, щоб справді стримувати будь-яку додаткову агресію з боку Росії", – сказав він.

Вступ до НАТО

Він запевнив, що США, Німеччина чи інші країни-члени Альянсу не стоять на заваді приєднанню України

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"Ні, ми не стоїмо на заваді. Ми вивели Україну на шлях членства в НАТО. І послідовні саміти Альянсу НАТО були дуже чіткими щодо цього", – наголосив Блінкен.

Блінкен визнав, що вступ до НАТО й колективний захист на основі статті 5 Північноатлантичного договору є найбільш дієвими гарантіями безпеки для України.

"Ми вперше в історії НАТО створили спеціальне командування, метою якого є допомогти Україні на цьому шляху, здійснити практичні кроки, які вона має зробити – продовжувати розбудовувати та реформувати свої військові інститути, продовжувати зміцнювати свою демократію. І ми рухаємо Україну цим шляхом. Водночас зрештою, я вважаю, що так, Україна буде і має бути в НАТО, і стаття 5 є найкращою гарантією, яка у нас є", – додав Ентоні Блінкен.

Інші гарантії безпеки для України

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Блінкен вважає можливе залучення європейських військ на майбутню лінію розмежування ще однією непоганою гарантією безпеки для України.

"Наприклад, у нас є європейські країни, які говорили про можливість, якщо буде припинення вогню та вирішення, мати частину своїх сил уздовж лінії припинення вогню, щоб патрулювати її, захищати її, забезпечувати це. Це також буде непоганою гарантією", – підсумував держсекретар США.

Раніше Ентоні Блінкен оцінив, чи могло Путіна спонукати до війни виведення військ США з Афганістану.

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