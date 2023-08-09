Блінкен назвав країну, яка може повернути Росію до "зернової угоди"

Ентоні Блінкен пояснив, до кого може прислухатись Кремль щодо відновлення "зернової угоди".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Бразилія та її президент Лула да Сільва можуть переконати Росію повернутись до Чорноморської зернової ініціативи.

Про це Блінкен розповів у інтерв’ю GloboNews.

"Я думаю, що голос Бразилії, голос президента Лули, має вирішальне значення. І використання цього голосу для того, щоб переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивним кроком", - зазначив він.

Блінкен зауважив, що до то, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення до України, "в цій угоді ніколи не було б потреби".

"Поки ця угода виконувалася до того, як Росія вийшла з неї кілька тижнів тому, з України було вивезено 35 мільйонів тонн продовольства...Еквівалент 18 мільярдів хлібин: ось що тепер розірвала Росія... Відтоді, як РФ зробила свій крок і вийшла з угоди, ціни для всіх зросли на 10-15%", – сказав держсекретар США.

Раніше ми писали, що 17 липня закінчився термін дії угоди між Україною, РФ та Туреччиною про експорт українського продовольства. Дмитро Пєсков зробив офіційну заяву щодо роботи "зернового кориду" – Росія вийшла із угоди.

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