Блінкен назвав можливі найгірші для США наслідки будівництва "Північного потоку-2"

Він уточнив, що добудова трубопроводу і його введення в експлуатацію — різні речі.

Найгіршим для Вашингтона підсумком будівництва "Північного потоку-2" були б зіпсовані відносини з Німеччиною, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це пишуть РИА Новости.

"Найгірший можливий результат був би, з нашої точки зору: будівництво трубопроводу завершено, відносини з Німеччиною отруєні, відсутність стимулу у Німеччині сісти за стіл переговорів, щоб домогтися успіхів у роботі щодо пом'якшення серйозних негативних наслідків від проходу газу через цей трубопровід", — сказав Блінкен.

За його словами, зараз Німеччина тепер сіла за стіл переговорів.

Раніше Блінкен також повідомив, що Вашингтон домагається від Берліна "автоматичних" заходів проти наслідків роботи нового російського газопроводу.

Також Блінкен повідомив про плани Сполучених Штатів "відшкодувати" Україна можливу втрату трансферних платежів і добитися того, щоб Росія "не могла використовувати газ як інструмент примусу".

Він підкреслив, що добудова трубопроводу і його введення в експлуатацію — різні речі й Вашингтон продовжить працювати над створенням перешкод для введення "Північного потоку-2" в експлуатацію.

Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG і його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням.

Нагадаємо, що "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

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