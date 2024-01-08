Блінкен не виключає, що війна на Близькому Cході може "метастазувати" і спровокувати ширший конфлікт

Блінкен застерігає від переміщення жителів Гази; каже, що війна може поширитися на ширший регіон.

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив арабських лідерів у неділю, що Вашингтон виступає проти насильницького переміщення палестинців із Гази чи Західного берега, оскільки він сподівався розпочати переговори про післявоєнне майбутнє Гази.

Про це пише The Times of Israel.

Згідно із заявою палацу, король Йорданії Абдулла висловив занепокоєння своєї країни з приводу переміщення з Блінкеном під час їхньої зустрічі в Аммані, оскільки Ізраїль продовжує військову кампанію, розпочату ним для знищення терористичного угруповання ХАМАС у Газі, після того, як озброєні люди лютували в південних громадах. 7 жовтня було вбито 1200 осіб, переважно мирних жителів, і захоплено 240 заручників, які пізніше опинилися у Секторі Гази.

«Палестинські цивільні особи повинні мати можливість повернутися додому, як тільки дозволять умови. На них не можна, їх не можна змушувати залишити Газу», — сказав Блінкен на пресконференції після окремої зустрічі з високопосадовцями Катару в Досі.

Більшість жителів Гази були переміщені через конфлікт, насильство спалахнуло також на Західному березі. Президент Ісаак Герцог сказав NBC в інтерв’ю, яке вийшло в неділю, що заохочення масового переміщення палестинців в анклаві «зовсім не є позицією ізраїльського уряду», попри те, що деякі ультраправі міністри виступають за такий план.

Король Абдалла сказав Блінкену, що Вашингтон відіграє важливу роль у тому, щоб спонукати Ізраїль до негайного припинення вогню, і попередив про «катастрофічні наслідки» продовження війни в Газі.

Також читайте Блінкен закликав Ізраїль не заважати поверненню мешканців Гази

Контрольовані ХАМАС органи охорони здоров'я стверджують, що 22 835 людей були вбиті під час бойових дій, хоча ці цифри неможливо перевірити незалежно. Цифра не розрізняє цивільних осіб і комбатантів і включає палестинців, убитих випадковим ракетним обстрілом із Гази. Ізраїль стверджує, що з початку війни вбив 8500 терористів.

Блінкен здійснює тур по регіону на тлі підвищених побоювань, що наступ Ізраїлю на ХАМАС у Газі спровокує ширшу регіональну пожежу.

«Це момент глибокої напруги для регіону. Це конфлікт, який може легко метастазувати, спричиняючи ще більше незахищеності та страждань», — сказав він журналістам у Досі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що військова кампанія Ізраїлю у Секторі Гази триватиме ще багато місяців.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber