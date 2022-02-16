Блінкен не виключає, що військова агресія РФ проти України може відбутися цього тижня

За словами держсека США, Путін зробив "усе необхідне для акту агресії проти України".
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що цього тижня Росія здійснить акт агресії щодо України.
Відповідну заяву він озвучив в інтерв'ю France 24, текст якого оприлюднено на сайті американського Держдепу.
"Так, цілком можливо, що акт агресії розпочнеться цього тижня, якщо ми подивимося на те, що відбувається з розгортанням російських військ у районах довкола України", - заявив головний дипломат США.
За його словами, президент країни-агресорки Володимир Путін зробив "усе необхідне для акту агресії проти України".
"Ми бачимо дедалі більше російських сил, що оточують Україну: понад 100 тисяч військовослужбовців. Це вкрай бентежно, зокрема й те, що відбувається з дислокацією у Білорусі на півночі України", - вказав американський держсек.
Він підкреслив, що Росія не має причин так чинити. "Єдине пояснення, яке ми бачимо, - це черговий акт агресії. Ми також маємо бачити це в контексті історії. Так було й раніше, у 2014 році, з анексією Криму та інтервенцією на сході України", - додав Блінкен.
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