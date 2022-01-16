Блінкен обговорив із головним дипломатом ЄС Боррелем нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Блінкен обговорив із головним дипломатом ЄС Боррелем нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Подальша російська агресія проти України буде зустрінута швидкими, серйозними та скоординованими наслідками.

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив із верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

Про це у суботу, 15 січня, повідомляється на сайті американського Держдепу.

Зазначається, що дипломати порушили питання "тісної координації з союзниками в НАТО і європейськими партнерами у відповідь на нарощування військової могутності Росії в і поблизу України, що триває і викликає глибоку тривогу".

"Держсекретар Блінкен підтвердив, що подальша російська агресія проти України буде зустрінута швидкими, серйозними та скоординованими наслідками", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві США.

Як повідомлялося, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок повномасштабного вторгнення РФ до України і обіцяє застосувати обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

Раніше Жозеп Боррель назвав 10 кроків у сфері європейської безпеки на тлі військового нарощування Росії біляукраїнських кордонів. За його словами, у ЄС готові дати пряму відповідь на будь-яку агресію РФ, однак надають перевагу дипломатичному вирішенню конфліктів.

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