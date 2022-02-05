Блінкен обговорив із міністром МЗС Польщі агресією РФ проти України: подробиці

Рау підкреслив, що ситуація довкола України перебуває в центрі його уваги як чинного голови ОБСЄ, міністра МЗС Польщі і союзника США.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 4 лютого, обговорив ситуацію довкола України з міністром закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау.

Про це повідомляється на сайті американського Держдепу.

Зазначається, що під час зустрічі у Вашингтоні дипломати "обговорили колективну безпеку та регіональні питання, зокрема спільну прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям неспровокованого військового нарощування Росією".

Блінкен подякував Польщі за її лідерство на східному фланзі НАТО та головування в ОБСЄ у 2022 році. Окрім того, співрозмовники порушили питання двостороннього економічного співробітництва, диверсифікації екологічно чистої енергії та спільних демократичних цінностей.

За словами держсека, зустріч відбулася на тлі "реального занепокоєння щодо європейської безпеки через агресивну позицію Росії щодо України".

Блінкен нагадав, що перед Кремлем є два шляхи: "або діалог та дипломатія для вирішення взаємних побоювань щодо безпеки, або шлях агресії та величезні наслідки для РФ", підготовлені США і їхніми союзниками і партнерами "в умовах абсолютної солідарності".

"У багатьох бесідах за останні тижні та місяці (...) з нашими колегами з НАТО та ЄС, ми ясно дали зрозуміти, що діємо як єдине ціле. Ми рішуче вважаємо за краще, щоб Росія обрала шлях дипломатії та діалогу, але якщо буде не так, ми повністю готові до альтернативи", - підкреслив він.

Очільник польського МЗС, зі свого боку, вказав, що складна ситуація в Україні та навколо неї "перебуває у центрі моєї уваги як чинного голови ОБСЄ, а також як міністра закордонних справ Польщі і надійного союзника Сполучених Штатів".

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