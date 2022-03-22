Блінкен обговорив з французьким колегою посилення санкцій проти РФ: деталі

Блінкен обговорив з французьким колегою посилення санкцій проти РФ: деталі

Також міністри підтвердили свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо посилення надійності і безпеки українських цивільних ядерних об'єктів.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і держсекретар США Ентоні Блінкен переконані, що в умовах продовження російського наступу на Україну необхідно продовжити посилення санкцій.

Про це йшлося під час їхньої розмови, - пише Укрінформ з посиланням на МЗС Франції.

Міністри обговорили гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену воєнним вторгненням Росії та невибірковим обстрілом українських міст російськими військами. Вони підкреслили невідкладність і пріоритетність повного припинення вогню на всій території України.

Ле Дріан і Блінкен погодилися з важливістю дуже тісної координації з питання продовольчої безпеки в контексті обмежень постачання, спричинених агресією Росії проти України.

Міністри підтвердили свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо посилення надійності і безпеки українських цивільних ядерних об'єктів.

Ле Дріан також наголосив на терміновості невідкладного завершення обговорення Віденської угоди щодо іранської ядерної проблеми.

Вони обговорили підготовку зустрічей глав держав і урядів країн-членів НАТО і G7 цього четверга в Брюсселі, а також участь президента США в Європейській раді, що знаменуватиме трансатлантичну єдність і тісну координацію між НАТО та Європейським Союзом.

Нагадаємо, Польща розуміє всі загрози зі сторони Росії, а тому вже готується до ймовірної атаки держави-агресорки.

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