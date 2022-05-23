Блінкен обговорив з французькою колегою підтримку України: деталі

Сторони обговорили кроки, які Сполучені Штати та Франція можуть зробити разом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка Європи й закордонних справ Франції Катрін Колонна під час телефонних переговорів обговорили спільне реагування на агресію РФ і підтримку України.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Держдепартамент США.

«Держсекретар і міністр Колонна погодилися з важливістю подальшої непохитної підтримки України, а також збереження значного тиску на президента Путіна через розв'язану ним війну», - зазначили в Держдепі.

Сторони обговорили кроки, які Сполучені Штати та Франція можуть зробити разом, аби підтримати приєднання до Євросоюзу країн, котрі мають право на членство. Глави зовнішньополітичних відомств обговорили тему НАТО, у тому числі приєднання Фінляндії та Швеції, а також ключові для Альянсу питання перед самітом у Мадриді.

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Повідомляється, що Блінкен і Колонна погодилися з необхідністю реагувати на актуальні проблеми продовольчої безпеки, яка посилилися через агресію РФ в Україні.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.

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