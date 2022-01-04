Блінкен обговорив з колегами з "Бухарестської дев'ятки" нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Блінкен обговорив з колегами з "Бухарестської дев'ятки" нарощування військ РФ на кордоні з Україною

США сподіваються досягти деескалації ситуації довкола України шляхом "стримування, оборони та діалогу".

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 3 січня, обговорив з колегами з країн "Бухарестської дев'ятки" (В9) нарощування військ Російської Федерації на кордоні з Україною.

Про це повідомляється на сайті американського Держдепу.

"Держсек і міністри закордонних справ обговорили дестабілізаційне нарощування військової могутності Росії вздовж кордону з Україною", - йдеться в заяві речника зовнішньополітичного відомства США Неда Прайса.

За його словами, дипломати також підтвердили "необхідність єдиної, готової та рішучої позиції НАТО щодо колективного захисту союзників" та обговорили трансатлантичне співробітництво з питань, що викликають загальне занепокоєння.

"Держсекретар наголосив на відданості США продовженню тісних консультацій та координації з усіма нашими трансатлантичними союзниками та партнерами, тоді як ми працюємо над деескалацією за допомогою стримування, оборони та діалогу", - додав речник Держдепу.

Він зазначив, що під час переговорів зі своїми союзниками по НАТО на східному фланзі Блінкен підкреслив "непохитну прихильність" США трансатлантичній безпеці та Статті 5 щодо колективної оборони.