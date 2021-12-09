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Блінкен обговорив з очільником НАТО варіанти відповіді на агресію РФ проти України

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Блінкен обговорив з очільником НАТО варіанти відповіді на агресію РФ проти України

Associated Press

Блінкен обговорив зі Столтенбергом підсумки розмови президентів США і РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 8 грудня, обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом підсумки розмови американського лідера Джо Байдена із його російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Зазначається, що Блінкен і Столтенберг, зокрема, порушили питання "варіантів НАТО у відповідь на подальшу агресію Росії проти України".

Держсек також оцінив зусилля генсека щодо "підвищення обізнаності та єдності всередині Альянсу" та подякував за організацію успішної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбулася у період від 30 листопада до 1 грудня в Ризі (Латвія).

Нагадаємо, що під час онлайн-саміту з російським лідером Володимиром Путіним 7 грудня президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників з приводу нарощування збройних сил Росії, які "оточують Україну".

У середу, 8 грудня, Путін повідомив, що одним із підсумків його онлайн-зустрічі з президентом США Джо Байденом стане створення окремої структури, в якій відбуватиметься обговорення питань безпеки, зокрема ситуації довкола України.

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