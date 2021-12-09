Блінкен обговорив з очільником НАТО варіанти відповіді на агресію РФ проти України

Блінкен обговорив з очільником НАТО варіанти відповіді на агресію РФ проти України

Блінкен обговорив зі Столтенбергом підсумки розмови президентів США і РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 8 грудня, обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом підсумки розмови американського лідера Джо Байдена із його російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Зазначається, що Блінкен і Столтенберг, зокрема, порушили питання "варіантів НАТО у відповідь на подальшу агресію Росії проти України".

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Держсек також оцінив зусилля генсека щодо "підвищення обізнаності та єдності всередині Альянсу" та подякував за організацію успішної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбулася у період від 30 листопада до 1 грудня в Ризі (Латвія).

Нагадаємо, що під час онлайн-саміту з російським лідером Володимиром Путіним 7 грудня президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників з приводу нарощування збройних сил Росії, які "оточують Україну".

У середу, 8 грудня, Путін повідомив, що одним із підсумків його онлайн-зустрічі з президентом США Джо Байденом стане створення окремої структури, в якій відбуватиметься обговорення питань безпеки, зокрема ситуації довкола України.

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