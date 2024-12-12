Блінкен оцінив, чи могло Путіна спонукати до війни виведення військ США з Афганістану

Держсекретар відповів на репліки законодавців про те, що невдалий вихід з Афганістану продемонстрував слабкість США і це спонукало Росію до більшої агресії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заперечив, що виведення американських військ з Афганістану могло спонукати президента Росії Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

Про це Блінкен заявив під час слухань у Конгресі, повідомляє "Укрінформ".

Держсекретар відповів на запитання про те, чи вбачає він зв’язок між вторгненням Путіна до України та виведенням американських військ з Афганістану.

"Ні. Навпаки, я думаю, що наші супротивники, зокрема Росія, були би раді, якби ми залишилися в Афганістані ще на 20 років", – сказав Блінкен.

Він додав, що Путін здійснив своє перше вторгнення до України ще 2014 року, коли в Афганістані ще були війська США. А після повномасштабного російського вторгнення 2022 року американська адміністрація мала змогу краще координувати відповідь, бо не була прив’язана до війни в Афганістані.

Держсекретар відповів на репліки інших законодавців про те, що, мовляв, невдалий вихід з Афганістану продемонстрував слабкість США і це спонукало Росію до більшої агресії. У цьому контексті Блінкен наголосив, що зараз Штати разом із союзниками та партнерами сильні як ніколи.

"Сьогодні НАТО є сильнішим завдяки лідерству президента Байдена", – сказав держсекретар США, додавши, що Альянс розширився і в нього стало більше ресурсів.

До слова, раніше військова кореспондентка Катрін Айґендорф заявляла, що Путін вирішив почати повномасштабну війну проти України після виходу військ США з Афганістану.

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