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Блінкен оголосив про виділення Україні від США $360 млн гуманітарної допомоги

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Блінкен оголосив про виділення Україні від США $360 млн гуманітарної допомоги

Фото: Ентоні Блінкен (Twitter)

Держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічі очільників МЗС країн-учасників G20 9 липня оголосив про виділення Україні 360 млн дол. гуманітарної допомоги.

Водночас Блінкен не уточнив, коли саме буде передана ця допомога.

Про це повідомляє AFP.

За словами держсекретаря США, йдеться про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями.

Зауважимо, що міністерська зустріч "Великої сімки" цього разу завершилась без ухвалення спільного комюніке таспільного фото.

Нагадаємо, 8 липня президент США Джо Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 млн дол. Зокрема, це – нові системи залпового вогню HIMARS та високоточні боєприпаси.

Окрім того, анонімний представник Пентагону розповів, що США опрацьовують плани щодо забезпечення України постачаннями зброї на роки наперед.

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