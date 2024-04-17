Блінкен озвучить занепокоєння США про надання китайської допомоги РФ під час зустрічі G7

Занепокоєння США, пов’язані із підтримкою КНР військово-промислової бази Росії стане одним із головних питань у порядку денному роботи держсекретаря США Ентоні Блінкена на міністерській зустрічі G7 цього тижня в Італії.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Ми бачили впродовж останніх місяців, що з Китаю до Росії переміщуються матеріали, і РФ використовує їх для відновлення своєї промислової бази та виробництва зброї, яка з’являється потім на полі бою в Україні. І ми вкрай занепокоєні цим»,- зауважив представник Держдепу. Він зазначив, що держсекретар США активно порушував це питання під час міністерської зустрічі в НАТО тиждень тому. «Це, безумовно, також буде на порядку денному завтра, коли він прибуде на засідання G7, щоби зустрітися з представниками країн-партнерів Групи семи»,- зауважив Міллер.

За його словами, в планах держсекретаря Блінкена обговорити ці занепокоєння США напряму з китайською стороною, під час майбутнього візиту до КНР протягом найближчих тижнів.

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«Ви, звісно, можете очікувати, що ці питання будуть порушені з його боку»,- зауважив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, заступник постійного представника Китаю при ООН Ґен Шуан заявив, що війну в Україні краще закінчити шляхом переговорів, а не за допомогою зброї.

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