Блінкен озвучив два шляхи розв'язання російсько-українського конфлікту: подробиці

Він повідомив про готовність США та Євросоюзу до масштабних санкцій проти РФ у разі поновлення агресії проти України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен озвучив два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту.
Про це він повідомив у сервісі мікроблогів Twitter.
"Є два шляхи у розв'язанні питання щодо України: шлях діалогу та дипломатії, щоб врегулювати наші розбіжності та уникнути конфронтації, і шлях конфронтації та серйозних наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію", — написав Блінкен.
Також він нагадав про готовність США та Євросоюзу до масштабних санкцій проти РФ у разі поновлення останньої агресії проти України.
"Сьогодні я повторив ABC Дж. Стефанопулос нашу тверду перевагу дипломатичної резолюції щодо України та підкреслили нашу готовність накласти серйозні та масштабні наслідки у координації з нашими європейськими союзниками та партнерами, якщо Росія відновить свою агресію", — написав Блінкен.
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