Блінкен озвучив очікування від зустрічі з Лавровим

Переговори відбудуться у Женеві.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у Женеві на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим Вашингтон спробує зрозуміти, чи готова Москва слідувати шляхом дипломатії у врегулюванні ситуації з російською агресією навколо України.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

"Я думаю, що завтра ми дізнаємося більше. Принаймні, я сподіваюся, що завтра ми дізнаємося більше про те, чи справді Росія віддана спробам вирішити ці розбіжності дипломатичним шляхом, шляхом діалогу, чи ні", — сказав високопосадовець.

Водночас він додав, що не очікує жодних проривів. Мовляв, США бажають розібратися, до чого призвели переговори з Росією, Ради Росія-НАТО та ОБСЄ.

"Я думаю, що це важливий момент для того, щоб оцінити з міністром закордонних справ Лавровим, де ми знаходимося, подивитися, які висновки Росія робить із цих дипломатичних бесід", — наголосив американський дипломат.

За його словами, Вашингтон протягом багатьох років виявляв добру волю до Москви, адже бажав працювати з Росією. Як приклади бажаної співпраці з РФ Блінкен навів боротьбу з COVID-19, зміну клімату, нові технології — "проблеми, які торкаються всіх наших громадян".

"Ми нічого так не хотіли б, як розвивати стабільніші, передбачувані відносини з Росією, але, на жаль, нам постійно відмовляли", — резюмував він.

Нагадаємо, що переговори Блінкена та Лаврова відбудуться 21 січня у Женеві.

Додамо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров прибув до Женеви, де у п'ятницю підуть його переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це пише "Інтерфакс". Літак глави російського зовнішньополітичного відомства приземлився у Женеві о 20:36 за місцевим часом.

Нагадаємо, напередодні у Києві Блінкен під час зустрічі з Володимиром Зеленським визнав, що Росія може перейти до ескалації у найкоротший термін. Але водночас запевнив: Сполучені Штати роблять все, щоб цього уникнути.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, якщо російська сторона на неї погодиться.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на переговорах із Росією домовитися про деескалацію на українському кордоні та отримати від Кремля гарантії миру на Донбасі.

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