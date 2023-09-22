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Блінкен озвучив величезні цифри безпекової допомоги Україні від США: що увійде в новий пакет озброєння

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Блінкен озвучив величезні цифри безпекової допомоги Україні від США: що увійде в новий пакет озброєння

Блінкен розповів про озброєння для України / Фото: Associated Press

Він анонсував нову безпекову допомогу Україні.

Держсекретар Ентоні Блінкен оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 128 мільйонів доларів на нову безпекову допомогу, а також 197 мільйонів доларів на озброєння та обладнання в рамках раніше дозволених скорочень.

Про це пише CNN. 

Пакет включає додаткові боєприпаси протиповітряної оборони, «щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України проти повітряних нападів з боку Росії зараз і наступної зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на критично важливу інфраструктуру України», — заявив Ентоні Блінкен. 

«Він також містить артилерійські боєприпаси та засоби протитанкової боротьби, а також касетні боєприпаси, які ще більше посилять спроможність України продовжувати контрнаступ проти російських військ», – додав він.

Про це стало відомо під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Джо Байденом у Вашингтоні, округ Колумбія.

Нагадаємо, що раніше Байден розповів, коли до України прибудуть перші танки Abram та анонсував новий пакет допомоги

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Президенти і перші леді України і США зустрілись у Білому домі! Як все було НАЖИВО"

Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

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Дата публікації
Перегляди
334
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