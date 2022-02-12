Блінкен переговорив із Лавровим про "гострі та спільні занепокоєння" щодо російської агресії проти України

Блінкен переговорив із Лавровим про "гострі та спільні занепокоєння" щодо російської агресії проти України

США вимагають від РФ деескалації можливого військового вторгнення.

У суботу, 12 лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Головна тема перемовин – можливе російське військове вторгнення до України.

У Держдепі США повідомляють, шо сторони "обговорили гострі та спільні занепокоєння щодо того, що Росія може розглядати можливість подальшої військової агресії проти України найближчими днями".

"Держсекретар чітко дав зрозуміти, що дипломатичний шлях до врегулювання кризи залишається відкритим, але це вимагатиме від Москви деескалації та участю в добросовісних дискусіях. Він повторив, що якщо Москва піде на шлях агресії та вторгнеться до України, це призведе до рішучої, масованої та єдиної трансатлантичної відповіді", - ідеться в повідомленні.

Водночас в офіційному повідомленні МЗС РФ ідеться, що, мовляв, у ситуації навколо України винна зовсім не Москва, а Вашингтон.

"Міністр (Лавров – ред.) наголосив, що розгорнута США та їхніми союзниками пропагандистська кампанія про "російську агресію" проти України переслідує провокаційні цілі, заохочуючи владу в Києві до саботажу Мінських угод та згубних спроб силового вирішення "проблеми Донбасу".

У Кремлі нагадали про відповіді США та НАТО на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки"

"Як зазначив глава російського МЗС, реакція Вашингтона та Брюсселя на передані нами проєкти російсько-американського договору та угоди з НАТО щодо гарантій безпеки ігнорує ключові для нас положення, насамперед про нерозширення альянсу та нерозміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів. Було наголошено, що ці питання займуть центральне місце у нашій оцінці отриманих від США та НАТО документів, яка буде доведена до відома колег. Сергій Лавров нагадав про неприпустимість дій, що порушують прийняті на найвищому рівні зобов'язання щодо неподільності безпеки в Євро-Атлантиці", - зазначили в МЗС РФ.

Це просто огидно: що таке політичне хамство та як йому протидіяти

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ України вживають всіх заходів із протидії агресивним діям Росії і закликають громадян зберігати спокій і консолідуватися всередині країни.

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