Блінкен під час візиту до Україні повідомить про дозвіл бити вглиб Росії — конгресмен

Під час свого візиту до Києва 11 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомить українцям про дозвіл Вашингтона на удари вглиб РФ американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Про це повідомила журналістка Axios Джуліґрейс Бруфке з посиланням на слова голови Комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола.

"Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм (українцям - ред.), що вони дозволять [вдарити по Росії за допомогою ATACMS]", — цитує Бруфке слова Маккола.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що президент США Джо Байден має намір обговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України бити по РФ далекобійною зброєю. Розмова запланована на п'ятницю, 13 вересня.

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