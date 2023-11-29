Блінкен підтвердив участь у засіданні ОБСЄ – чи планується зустріч із Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у засіданні ОБСЄ за участі очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

Про це представник Держдепартаменту США повідомив журналістам 28 листопада пише "Голос Америки".

На запитання журналістів про можливість зустрічі між Блінкеном і Лавровим, високопосадовець відповів: "Ми цього не очікуємо".

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ у Північній Македонії має пройти 30 листопада -1 грудня в м. Скоп'є.

Представник Держдепартаменту США також додав, що Ентоні Блінкен збирається бути там на знак солідарності північномакедонцями, які "мали важкий рік і виконали чудову роботу, а також щоб висловити солідарність з іншими членами ОБСЄ".

"Ми поважаємо можливість кожної країни ухвалювати рішення про те, чи варто їм брати участь чи ні. Ми вважаємо, що це корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ, і тому збираємося відвідати його", - сказав представник Держдепартаменту США.

Очільники МЗС України, Латвії, Естонії та Литви бойкотуватимуть це засідання через присутність там Сергія Лаврова.

Так, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Північній Македонії.

"Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. Водночас Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова й надалі працювати з партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру президента України Володимира Зеленського", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в МЗС, Україна високо цінує зусилля Північної Македонії як держави, яка головує 2023 року держави, та особисто міністра закордонних справ Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм і непохитну відданість захисту принципів і зобов'язань ОБСЄ. Окрему вдячність дипломати висловили Північній Македонії за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України під час свого головування.

У МЗС наголосили, що Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу.

Крім Лаврова, до складу російської делегації ОБСЄ також увійде речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Нагадаємо, Волкер пояснив, чим є політика НАТО щодо України для Путіна.

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