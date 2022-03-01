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Блінкен пообіцяв Кулебі більше санкцій Росії та зброї Україні

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Блінкен пообіцяв Кулебі більше санкцій Росії та зброї Україні

Twitter/Дмитро Кулеба

Сторони узгодили подальші кроки.

Прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба переговорив із державним секретарем Ентоні Блінкеном.

"У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці України з боку США. Я наголосив: Україна прагне миру, але допоки ми під нападом РФ, потрібно більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки", - зазначив Кулеба.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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