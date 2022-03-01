Блінкен пообіцяв Кулебі більше санкцій Росії та зброї Україні

Сторони узгодили подальші кроки.

Прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба переговорив із державним секретарем Ентоні Блінкеном.

"У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці України з боку США. Я наголосив: Україна прагне миру, але допоки ми під нападом РФ, потрібно більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки", - зазначив Кулеба.