Блінкен пообіцяв нові санкції від США, якщо РФ ескалує свою агресію проти України

Блінкен пообіцяв нові санкції від США, якщо РФ ескалує свою агресію проти України

Раніше президента США Джо Байден оголосив про перші санкції проти Росії

США продовжать ескалювати санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише "Інтерфакс".

"Сьогодні вдень президент США Джо Байден оголосив про перші санкції проти Росії у відповідь на її дії. Вони були тісно скоординовані з нашими союзниками та партнерами. Ми продовжимо ескалувати наші санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України", — сказав Блінкен на брифінгу з результатів переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні.

Також у новий список санкцій США включили синів трьох російських чиновників. Усі вони з оточення президента РФ Володимира Путіна і причетні до політичної корупції у країні.

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