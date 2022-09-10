Блінкен поспілкувався про Україну з очільниками МЗС Франції, Німеччини та Британії: про що говорили

Очільники зовнішньодипломатичних відомств США, Франції, ФРН і Британії провели зустріч у Брюсселі

Вони обговорили актуальні питання, пов’язані з Україною та її підтримкою в протистоянні з Росією.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами переговорів, - пише Укрінформ.

«Держсекретар Блінкен поінформував про свій візит в Україну, у тому числі про розмови з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Кулебою, а також про заяву США щодо виділення додаткової військової допомоги Україні та її сусідам на суму понад $2,8 мільярда», - йдеться в повідомленні.

Учасники зустрічі наголосили на важливості подальшої військової й гуманітарної допомоги Україні й підтвердили свою рішучу відданість підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Вони висловили спільну позицію щодо притягнення до відповідальності Росії за її дії в Україні.

Сторони обговорили також інші питання, зокрема, виклики, пов’язані з Іраном.

Знак підтримки для України: Блінкен відвідав Київ