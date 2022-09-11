Блінкен поспілкувався з Урсулою фон дер Ляйєн: про що говорили

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн поспілкувалися про підтримку України та енергетичну безпеку в Європі.

Про це стало відомо з Twitter обох політиків.

Блінкен зауважив, що США і ЄС продовжать тісну координацію з підтримки України та просування європейської енергетичної безпеки.

Урсула фон дер Ляєн у відповідь подякувала Блінкену за інформування про його візит до Києва та "за обмін думками щодо нашої допомоги у сфері безпеки та економіки України".

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, до України прибув д ержавний секретар США Ентоні Блінкен з неоголошеним візитом.

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