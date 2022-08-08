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Блінкен пояснив, чому США не дозволять Росії захопити Україну

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Блінкен пояснив, чому США не дозволять Росії захопити Україну

Фото: Associated Press

Якщо США дозволять Росії захопити Україну це призведе до того, що у світі "розпочнеться сезон" подібних воєн.

Анексія Росією України означала б те, що великим державам можна безкарно захоплювати чужі території. 

Про це під час свого візиту до Африки сказав державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters. 

"Якщо ми дозволимо великій країні знущатися над меншою, просто вторгнутися до неї та захопити її територію, тоді це буде відкритий сезон не лише в Європі, але й у всьому світі", - пояснив Блінкен. 

Держсекретар також додав, що війна Росії проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи. А тому важливо зараз протистояти російській агресії. 

Нагадаємо, Конгрес США наполягає надати Росії статус країни-спонсорки тероризму якнайшвидше і тисне на Байдена

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