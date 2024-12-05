Блінкен пояснив, чому Україні не нададуть запрошення до НАТО

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен назвав проведення реформ пріоритетом у питанні вступу країни до НАТО.

Про це повідомляє Укрінформ.

На питання чому США не переконали союзників надати Україні запрошення до НАТО, він відповів, що для членства у Альянсі необхідно провести необхідні заходи.

"Я вважаю, що найважливішою є практична складова, а практична складова – це вжити необхідних заходів, щоб отримати членство",- зазначив Блінкен.

Він заявив, що Україні слід проводити реформи надалі.

"Вона досягла значного прогресу в цих реформах лише за останній рік чи близько того, але їй потрібно зробити більше", - зауважив глава Держдепу.

Блінкен заявив, що для США наразі є пріоритетом підтримка України, яка рухається шляхом приєднання до НАТО, тому було створене спеціальне командування НАТО.

"Ми ніколи раніше в історії НАТО не робили цього",- додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Блінкен повідомив, коли Україна отримає 50 млрд доларів заморожених активів РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Сибіга відповів, чи наполягає Україна на вступі до НАТО під час війни.

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