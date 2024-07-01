Що таке перемога України для США: Блінкен пояснив бачення Вашингтона

Держсекретар наголосив на важливості, щоб Україна протягом багатьох років розвивала спроможність стримувати агресію та захищатися від неї.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в України та Заходу різне розуміння перемоги.

Про це очільник Держдепу заявив під час виступу в Інституті Брукінгса у Вашингтоні.

Порівняно з лютим 2022 року все й так непогано

На запитання, чи готове НАТО взяти на себе зобов’язання зробити все можливе з точки зору забезпечення фактичної перемоги в Україні, яка збереже український суверенітет і поставить Захід у вигідну позицію щодо Росії, Блінкен відповів ствердно.

"В лютому 2022 року, коли росіяни напали на Україну, справжнім страхом було те, що вони досягнуть своєї мети. І пам'ятайте, якою була мета Путіна: вона полягала в тому, щоб буквально стерти Україну з карти, покінчити з її майбутнім як незалежної країни, включити її до Великої Росії", – заявив держсекретар.

За його словами, цього не сталося завдяки надзвичайній мужності та стійкості українців і тому, що понад 50 країн об’єдналися – на чолі зі Сполученими Штатами – на підтримку України.

Яким буде успіх України в майбутньому

"Тож це вже величезний успіх, тому що враховуючи, де ми були, і враховуючи, куди це могло дійти... Але дивлячись у майбутнє, я думаю, ми повинні зосередитися на такому запитанні: що таке успіх? І для мене, для нас, я думаю, успіх дуже очевидний. Це Україна, яка є сильною, успішною країною, дедалі більше інтегрованою з Заходом, і країною, яка може стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах. І ми маємо вести політику, щоб зробити це – щоб переконатися, що це саме те, що відбувається", – підкреслив Блінкен.

Держсекретар наголосив на важливості, щоб Україна протягом багатьох років розвивала спроможність стримувати агресію та захищатися від неї.

"Президент Байден проклав шлях до того, щоб понад 30 країн погодилися вести переговори з Україною про двосторонні угоди з безпеки протягом десяти років. Ці угоди також кажуть Володимиру Путіну, що він не може перечекати Україну, не може перечекати всіх партнерів України. Водночас Україна розвиває власну оборонно-промислову базу таким чином, щоб вона могла самостійно себе забезпечувати", – додав очільник Держдепу.

Економічний фактор

В економічній площині Сполучені Штати сприяють підтримці української економіки та розвитку виробництва, намагаються залучити інвестиції приватного сектора в Україну.

Блінкен бачить в українській економіці надзвичайний потенціал у разі правильних інвестицій.

"Тепер, звісно, ​​як для його військового потенціалу, так і для його економічного потенціалу, ви повинні переконатися, що у вас є протиповітряна оборона, щоб спробувати захистити території, в які ви робите інвестиції. Ми керуємо цим. Я думаю, що ви побачите більше новин про це найближчими тижнями, оскільки наступного тижня ми дійдемо до саміту НАТО", – сказав він.

Вступ до ЄС

На думку держсекретаря США, той факт, що Європейський Союз відкрив процес вступу України, є найкращою гарантією того, що Україна продовжуватиме проводити необхідні реформи для зміцнення та поглиблення своєї демократії.

"Кінцевим результатом є успішна країна, яка, як самостійна у цих трьох сферах, є найсильнішою відповіддю Володимиру Путіну", – підсумував Блінкен.

Раніше ексочільник МЗС і колишній посол у Великій Британії Вадим Пристайко оцінив, чи буде ефективним план Трампа щодо України.

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