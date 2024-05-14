Блінкен прибув до Україну на знак солідарності США

Блінкен хоче обговорити використання додаткової допомоги від США для України, щоб змінити українських військових.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва у вівторок у рамках першого візиту в Україну високопоставленого чиновника США після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довго відкладений пакет військової допомоги країні на 61 мільярд доларів.

Про це пише Reuters.

"Раніше неанонсована поїздка має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити потужні російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Блінкен, який прибув до Києва поїздом рано вранці у вівторок, сподівається «надіслати потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже важкій хвилині», — сказав американський чиновник, який поінформував журналістів, які подорожували з Блінкеном, на умовах анонімності.

«Місія міністра полягає насправді в тому, щоб поговорити про те, як наша додаткова допомога буде здійснюватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхній захист і дати їм змогу все більше відбирати ініціативу на полі бою», — сказав чиновник.

Артилерія, ракети великої дальності, відомі як ATACMS, і ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони, схвалені президентом Джо Байденом 24 квітня, вже досягають українських сил, сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував російський натиск на Харківщині і назвав причини, чому він став можливим.

Водночас Блінкен вважає, що українські захисники зможуть і надалі утримувати лінію фронту в східній частині країни, зокрема у Харківській області.

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