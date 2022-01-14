Блінкен про переговори з РФ: США і Європа готові відреагувати на вторгнення до України, але є інший шлях

Блінкен про переговори з РФ: США і Європа готові відреагувати на вторгнення до України, але є інший шлях

США з партнерами з G7, ЄС і НАТО "повністю готові" відреагувати в разі обрання РФ шляху подальшої агресії проти України.

Російська Федерація повинна вирішити, яким із двох шляхів - дипломатії чи конфронтації - вона піде для врегулювання ситуації довкола України.

Про це за підсумками переговорів США з РФ заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен, йдеться на сайті Держдепу.

За його словами, є шлях дипломатії та діалогу, якому прихильні США. "Це найкращий, найвідповідальніший шлях уперед для вирішення розбіжностей, а також ситуації на сході України", - підкреслив очільник американського зовнішньополітичного відомства.

Водночас, вказав Блінкен, США разом із союзниками і партнерами з "Великої сімки", ЄС і НАТО "повністю готові" відреагувати в разі обрання Москвою шляху конфронтації та подальшої агресії щодо України.

"Ми витратили тижні та місяці, працюючи в дуже тісній координації з союзниками та партнерами (...), щоб підготуватися до російської агресії і чітко дати зрозуміти, що якщо вони (РФ. - Ред.) підуть цим шляхом, наслідки будуть величезними", - наголосив держсек США.

Він відмовився конкретизувати, про які саме заходи йдеться, однак заявив: "Коли йдеться про економічні та фінансові заходи, а також про заходи щодо необхідного посилення України в обороні, посилення НАТО в обороні, ми плануємо кроки, яких раніше не робили".

"Я думаю, що Росія добре знає про багато речей, які ми зробили б, якби вона поставила нас у становище, коли ми повинні їх робити", - висловився Блінкен.

12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, під час якого обговорювали питання безпеки на тлі нарощування військової присутності РФ біля кордонів України. За підсумками зустрічі НАТО відкинуло ультиматум Кремля щодо українських перспектив в Альянсі, заявивши, що компромісів не буде.

А 10 січня у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

Після зустрічі перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не дала гарантій не вторгатися до України. Також вона попередила Росію про нові санкції через агресію проти України.

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