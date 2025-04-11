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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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2275
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2 хв

Блінкен про розчарування у співпраці із Зеленським: гучна заява ексдержсекретаря США

За словами Блінкена, угода про рідкісноземельні метали була однією з частин плану перемоги Зеленського.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський і Ентоні Блінкен. Архівне фото

Володимир Зеленський і Ентоні Блінкен. Архівне фото / © скриншот з відео

Угода про рідкісноземельні метали — ініціатива саме української сторони. Цю угоду президент Зеленський запропонував Сполученим Штатам угоду в останні шість місяців роботи адміністрації президента Байдена.

Про це колишній держсекретар США Ентоні Блінкен розповів у інтерв’ю на каналі CNBC, передає «Дзеркало тижня».

За його словами, це була одна з частин плану перемоги Зеленського.

«Фактично частина представленого президентом Зеленським в останні шість місяців нашої адміністрації Плану перемоги включала нашу роботу з ними щодо критичних мінералів. І ми упродовж багатьох місяців намагалися залучити інвестиції в Україну, включно з цим сектором», — каже держсекретар адміністрації Байдена.

Водночас, Блінкен розкритикував правки в угоді, які пропонує команда Трампа, називаючи такі вимоги «рекетом».

«Але те, що ми побачили в запропонованій [Сполученими Штатами] угоді — це, я вважаю, просто рекет, без жодного захисту: ми хочемо все це, але насправді не збираємося нічого робити в плані захисту України від Росії», — зазначив він.

«Розчарування» у Зеленському

Блінкен відверто визнає, що відносини адміністрації попереднього президента США Байдена з українськими колегами були далеко не безхмарними. Але ці розбіжності ніколи не виносили назагал.

«Чи були в нас іноді момент розчарування у співпраці з нашими українськими партнерами, зокрема з президентом Зеленським? Так, були. Але чи виносили ми це на публіку в той момент? Ні. Бо надзвичайно важливо зберігати єдиний, чіткий фронт. І, передусім, не можна втрачати з поля зору основне: є агресор — і це Росія, є жертва — це Україна. І дуже шкода, що наразі фокус змістився», — сказав Блінкен, коментуючи сварку між президентом Зеленським та президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом в Овальному кабінеті.

Раніше видання Politico написало, що угода про корисні копалини перетворилася для України на політичну катастрофу.

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