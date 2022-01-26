Блінкен прокоментував передавання США "гарантій безпеки" Росії: головні тези

Блінкен запевнив, що США не відмовляться від принципу "відчинених дверей" НАТО.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен підтвердив, що дійсно Вашингтон передав Росії відповідь у письмовому вигляді на так звані "гарантії безпеки".

Про це він розповів на брифінгу.

Таємничий документ і очікування переговорів

Блінкен заявив, що США не публікуватимуть цей документ і очікують того ж від Кремля. Держсекретар вважає, що дипломатія "має бути конфіденційною".

Держсеркетар анонсував, що найближчими днями очікує проведення переговорів з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.

"Я планую поговорити з міністром закордонних справ Лавровим найближчими днями після того, як Москва вивчить наш документ, і буде готова обговорити наступні кроки", - заявив він.

Також Блінкен висловив сподівання, що ті війська НАТО, які перебувають у Європі, і ті, які ще перекинуть додатково, "не доведеться задіювати". Держсекретар зазначив, що рішення про подальші кроки залишається за Росією. Проте Вашингтон готовий до будь-якого розвитку подій у відносинах з РФ.

За його словами, цей документ - скоріше "набір ідей", ніж пропозиції.

Україна і НАТО

Що стосується України, то тут Блінкен запевнив, що "гарантії безпеки" складені у координації з Києвом. Він знову сказав, що Вашингтон не відмовляється від принципу "відкитих дверей" до НАТО.

"Ми впевнені, що наші принципи, зокрема щодо територіальної цілісності та суверенітету України та права кожної країни самостійно вирішувати питання вступу в альянси, є правильними. Я буду дуже відвертим. Двері НАТО відчинені. І залишиться відчиненими", - заявив Блінкен.

Допомога Україні

Держсекретар повідомив, що наразі Штати вивчають питання, як допомогти економіці України на тлі агресії РФ і загрози зупинки транспортування газу через нашу державу. За словами Блінкена, у цьому Київ підтримують і союзники США. Наразі Вашингтон і його партнери розглядають усі можливі варіанти, як пом'якшити наслідки для України та ЄС, якщо Москва припинить постачання газу.

Також він анонсував нові партії військової допомоги від США Києву.

"Американську військову допомогу буде доставлено найближчими днями", - сказав держсекретар.

Санкції

Ентоні Блінкен запевнив, що у разі повномасштабного нападу Росії на Україну жодні варіанти санкцій не виключаються.

"Ми продовжуємо координувати дії з нашими союзниками щодо економічних санкцій. Ми продумали серйозну відповідь Росії, яка вплине на її фінансову і економічну системи", – сказав він.

Також США готові встановити експортні обмеження, які матимуть "довгостроковий ефект".

Чому дипломатам і громадянам США сказали покинути Україну

Незважаючи на те, що США дали своїм громадянам рекомендації покинути Україну, це не означає, що Росія обов'язково скоро почне вторгнення.

"Це рішення обґрунтовано лише на одному - безпеці наших громадян", - сказав Блінкен.

Він запевнив, що американське посольство продовжує свою роботу.

Новина доповнюється

Раніше у Держдепі стверджували, що вступ України до НАТО не буде озвучений у відповідях США для РФ про "гарантії безпеки". Також Держдеп США поінформував Київ про зміст відповіді Москві щодо “гарантій безпеки” і запевнив, що "сюрпризів не буде".