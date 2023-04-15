Блінкен прокоментував, як "злив" документів Пентагону вплинув на співпрацю США з союзниками

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що стосунки США і союзників ніяк не постраждали після витоку таємних документів Пентагону.

Витік секретних документів Пентагону і ніяк не позначився на співпраці Сполучених Штатів Америки із союзниками.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен час візиту до В'єтнаму, повідомляє Reuters.

За словами Блінкена, після публікації секретних документів, союзники висловили розуміння та вдячність за вжиті кроки щодо врегулювання інциденту.

"Наша співпраця не порушена. Розслідування триває, підозрюваного затримано", - сказав він і додав, що США вжили заходів для подальшого захисту даних.

Нагадаємо, у США офіційно висунули обвинувачення Тейшейру у витоці секретних документів Пентагону. У Міноборони України запевняють, що Пентагон не мав доступу до планів щодо контрнаступу Збройних сил України.

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