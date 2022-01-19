Блінкен розповів про два запропоновані Росії шляхи для вирішення ситуації щодо України

Блінкен розповів про два запропоновані Росії шляхи для вирішення ситуації щодо України

Йдеться про дипломатія та конфлікт.

США запропонували Росії два шляхи для врегулювання ситуації щодо України - дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, у разі подальшої повномасштабної агресії РФ проти України, країнам доведеться йти шляхом конфлікту. Блінкен наголосив, що США наразі продовжують врегулювати конфлікт шляхом дипломатії.

"На основі цього і консультацій з партнерами, ми запропонували два шляхи для Росії: дипломатичний, щоб вирішити все мирно, а якщо Росія відновить агресію, то інший шлях - конфлікт, який матиме наслідки. Зараз стало очевидним, що перевага віддається дипломатії. Я не можу прочитати думки президента РФ Володимира Путіна. Але я повинен сказати, що ми повинні продовжувати те, що ми робимо... Росія намагається свій вплив накласти на сусідів", - заявив Блінкен.

Тим часом у Сполучених Штатах Америки вважають, що зупинка російського газопроводу "Північний потік-2" - це є єдиний важіль впливу на РФ.

Крім того, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок повномасштабного вторгнення РФ до України і обіцяє застосувати обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

Натомість заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков запевняє, що Москва, мовляв, не збирається нападати на Україну і ризику повномасштабної війни в Європі немає.

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