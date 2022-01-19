Блінкен розповів про два запропоновані Росії шляхи для вирішення ситуації щодо України

Йдеться про дипломатія та конфлікт.
США запропонували Росії два шляхи для врегулювання ситуації щодо України - дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, у разі подальшої повномасштабної агресії РФ проти України, країнам доведеться йти шляхом конфлікту. Блінкен наголосив, що США наразі продовжують врегулювати конфлікт шляхом дипломатії.
"На основі цього і консультацій з партнерами, ми запропонували два шляхи для Росії: дипломатичний, щоб вирішити все мирно, а якщо Росія відновить агресію, то інший шлях - конфлікт, який матиме наслідки. Зараз стало очевидним, що перевага віддається дипломатії. Я не можу прочитати думки президента РФ Володимира Путіна. Але я повинен сказати, що ми повинні продовжувати те, що ми робимо... Росія намагається свій вплив накласти на сусідів", - заявив Блінкен.
Тим часом у Сполучених Штатах Америки вважають, що зупинка російського газопроводу "Північний потік-2" - це є єдиний важіль впливу на РФ.
Крім того, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок повномасштабного вторгнення РФ до України і обіцяє застосувати обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.
Натомість заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков запевняє, що Москва, мовляв, не збирається нападати на Україну і ризику повномасштабної війни в Європі немає.
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