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Блінкен розповів, що містить новий пакет оборонної допомоги для України, вартістю 500 мільйонів доларів

Блінкен розповів, що містить новий пакет оборонної допомоги для України, вартістю 500 мільйонів доларів

В рамках цього пакету Україна отримає багатоцільові позашляховики HMMWV / Фото: ТСН.ua

Це додаткова допомога, надана в рамках попередніх вилучень із запасів Міністерства оборони.

Вартість нового пакета оборонної допомоги для України, про який у четвер оголосив президент США Байден, оцінюється в 500 мільйонів доларів.

Відповідну інформацію оприлюднив Державний департамент США, - пише Укрінформ.

"Ця додаткова допомога, надана в рамках попередніх вилучень із запасів Міністерства оборони, оцінюється в 500 мільйонів доларів", - ідеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена.

Пакет містить:

  • боєприпаси протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
  • безпілотні авіаційні системи (UAS);
  • машини із захистом від мін і засідок (MRAP).

Окрім того, в рамках цього пакету Україна отримає багатоцільові позашляховики HMMWV; легкові тактичні автомобілі; хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання (CBRN); протитанкові системи Javelin і AT-4; ракети TOW; боєприпаси до стрілецької зброї; гранати та навчальне спорядження, а також запасні частини й допоміжне обладнання.

Нагадаємо, тиждень тому США оголосили, що готують пакет допомоги Україні майже на мільярд доларів. Кошти будуть спрямовані на закупівлю нової зброї у виробників.

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