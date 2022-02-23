Блінкен розповів, що є найбільшою загрозою в Європі після Другої світової війни

Блінкен розповів, що є найбільшою загрозою в Європі після Другої світової війни

Держсекретар США заявив, що Путін відкинув та розірвав Мінські угоди.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що заяви президента Росії Володимира Путіна доводять те, що його планом весь цей час було вторгнення в Україну.

Про це він заявив на брифінгу за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні, — пише "Інтерфакс-Україна".

"Те, що ми почули безпосередньо від президента Путіна доводить те, що ми говорили — що він не відправив понад 150 тис. військових на український кордон через військові навчання, або щоб відповісти на загрозу та агресію України або зупинити сфабрикований геноцид з боку України, або через будь-які інші вигадані причини. Його план весь цей час був вдертися в Україну, щоб контролювати Україну та її народ, зруйнувати демократію України, яка представляє разючий контраст автократії, якою він керує, відновити Україну, як частину Росії", — сказав Блінкен.

За його словами, тому це найбільша загроза у Європі після Другої світової війни.

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"Глибоко тривожна промова президента Путіна вчора і його заяви сьогодні дають ясно зрозуміти світові, як він розглядає Україну — не як суверенну націю з правом на територіальну цілісність та незалежність, а як творіння Росії і тому підлеглу Росії. Це повністю неправильне твердження, яке ігнорує історію, міжнародне право та десятки тисяч патріотично налаштованих українців, які є гордими громадянами вільної та незалежної України", — наголосив Блінкен.

Він додав, що із вжитих президентом Росії Володимиром Путіним дій видно, що він відкинув і, за фактом, розірвав Мінські угоди.

"Щодо "нормандського формату", це питання краще поставити президенту Путіну. Наскільки ми бачимо з дій, які він зробив, він відкинув і, за фактом, розірвав Мінські угоди, для просування яких "нормандський формат" був створений. Так що якщо Росія взагалі серйозна" налаштована на вирішення конфлікту, який вона створила на Донбасі, виконуючи угоди, які вона підписала — Мінські угоди, вона демонструє абсолютно протилежне", — зауважив Блінкен.

Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками.

"Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками, про які не тільки США, але практично всі наші союзники та партнери ясно заявили. Ви чули це від G7, ЄС, НАТО. Це включає те, з чого ми почали сьогодні, це дуже серйозні економічні та фінансові санкції, які означатимуть серйозну ціну для Росії", — наголосив Блінкен.

Блінкен додав, що у разі подальшої агресії РФ відбудеться підкріплення НАТО, а також буде надано додаткову допомогу Україні у всіх сферах, зокрема безпекову допомогу, а також дипломатичну, політичну, економічну та гуманітарну.

Також у новий список санкцій США включили синів трьох російських чиновників. Усі вони з оточення президента РФ Володимира Путіна і причетні до політичної корупції у країні.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені і "ДНР", і "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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