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Блінкен: США продовжують зусилля для дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту

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Блінкен: США продовжують зусилля для дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту

Associated Press

Він озвучив дії США щодо дипломатичного вирішення конфлікту на сході України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Збігневом Рау, під час якої розповів про зусилля Вашингтона щодо вирішення російсько-українського конфлікту.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Держсекретар повідомив міністру закордонних справ про дії США, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України", — йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Також Блінкен висловив рішучу підтримку США безпеки Польщі, яка все ще стикається зі спробами Білорусі використати з метою вразливих мігрантів.

Нагадаємо, керівник російської делегації з військової безпеки Костянтин Гаврилов заявляв, що Російська Федерація не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії.

Подальше розширення НАТО Росія розглядатиме як перетин "червоних ліній", зазначив глава російського МЗС Сергій Лавров.

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