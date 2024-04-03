Блінкен та Макрон пообіцяли надалі підтримувати Україну - Держдеп

Президент Франції Еммануель Макрон і державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Парижі в вівторок підтвердили спільну позицію щодо подальшої підтримки України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, - пише Укрінформ.

«Держсекретар Блінкен і президент Макрон підтвердили рішучу підтримку боротьби України за свободу проти агресії Росії»,- зауважується в документі.

Крім того, сторони обговорили низку інших важливих питань. У тому числі вони підкреслили важливість запобігання масштабного конфлікту в Газі та ескалації в Лівані. Лідери також зосередилися на викликах з боку Китаю та на зусиллях щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки, зауважили в Держдепі.

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Нагадаємо, що раніше США попередили Китай про підтримку агресії РФ в Україні.

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