Блінкен та Макрон пообіцяли надалі підтримувати Україну - Держдеп

Cторони обговорили низку інших важливих питань.
Президент Франції Еммануель Макрон і державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Парижі в вівторок підтвердили спільну позицію щодо подальшої підтримки України.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, - пише Укрінформ.
«Держсекретар Блінкен і президент Макрон підтвердили рішучу підтримку боротьби України за свободу проти агресії Росії»,- зауважується в документі.
Крім того, сторони обговорили низку інших важливих питань. У тому числі вони підкреслили важливість запобігання масштабного конфлікту в Газі та ескалації в Лівані. Лідери також зосередилися на викликах з боку Китаю та на зусиллях щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки, зауважили в Держдепі.
Нагадаємо, що раніше США попередили Китай про підтримку агресії РФ в Україні.
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