Блінкен таки зустрінеться з Лавровим наступного тижня у Європі, якщо РФ не нападе на Україну

Блінкен таки зустрінеться з Лавровим наступного тижня у Європі, якщо РФ не нападе на Україну

Якщо росіяни вторгнуться впродовж ближчих днів, це означатиме, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим для обговорення ситуації навколо України наприкінці наступного тижня за умови, що РФ за цей час не піде на вторгнення.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

"Росіяни відповіли, запропонувавши дати зустрічі на кінець наступного тижня, що ми приймаємо – за умови жодного подальшого вторгнення Росії в Україну", - зауважив Прайс.

Він додав, що в разі, якщо росіяни вторгнуться впродовж ближчих днів, це означатиме, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії.

Також речник Держдепартаменту США повідомив, що зустріч планується в Європі.

Раніше держсекретар США заявив, що надіслав листа главі МЗС РФ з пропозицією провести наступного тижня очну зустріч.

"Я направив сьогодні Лаврову листа з пропозицією зустрітися наступного тижня в Європі для обговорення кроків, які ми можемо вжити, щоб урегулювати кризу без конфлікту", — заявив Блінкен на засіданні РБ ООН.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень поговорив із російським колегою Сергієм Лавровим через загострення ситуації навколо України.

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