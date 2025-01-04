Росія була готова до ядерного удару: Блінкен сказав, хто зупинив Путіна

Китай міг вплинути на стримування Росії у цьому питанні.

Адміністрація Джо Байдена серйозно сприймала ядерні погрози Володимира Путіна. Китай, ймовірно, стримав Росію від використання ядерної зброї.

Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Financial Times.

Блінкен заявив, що Білий дім був"дуже стурбований" через російські заяви про можливість використання ядерної зброї проти України. Він повідомив, що американська розвідка мала дані про те, що президент РФ Володимир Путін розглядав такий сценарій.

"Навіть коли ймовірність зростає з п’яти до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого", - заявив Держсекретар США.

За його словами, Китай міг вплинути на стримування Росії у цьому питанні.

"У нас є підстави вважати, що Китай вступив у зв’язок з Росією і сказав: "Не йдіть туди", - додав Блінкен.

Як припустив Держсекретар, це могло статися, коли США повідомили Китай про наміри Росії розмістити ядерну зброю в космосі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, яку мету мала хакерська атака Китаю на Мінфін США.

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