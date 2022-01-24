Блінкен відповів на закиди Зеленського про те, що США "чекають на ескалацію": "Ми робимо дуже багато вже зараз"

Блінкен відповів на закиди Зеленського про те, що США "чекають на ескалацію": "Ми робимо дуже багато вже зараз"

Крім того, держсекретар США пояснив, що санкції проти чотирьох українців були введені для того, аби зупинити наміри Путіна дестабілізувати ситуацію всередині України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про те, що партнери "чекають на ескалацію" замість того, щоб запровадити санкції щодо Росії вже зараз.

Про це пише Голос Америки.

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"Ми не чекаємо, ми робимо дуже багато вже зараз. Крім того, що США взяли на себе лідерство і об'єднали країни в межах і за межами Європи, щоб разом запровадити масштабні наслідки щодо Росії в разі, якщо вона оновить агресивні дії в Україні. Торік ми надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-коли раніше. Ми запроваджуємо обмеження щодо осіб всередині України, українців, які намагаються дестабілізувати уряд, то ж ми вживаємо конкретних заходів", — заявив Блінкен.

Очільник зовнішньополітичного відомства США зазначив, що вони запропонували Росії два шляхи: шлях дипломатії і діалогу. Проте існує й інший шлях російської оновленої агресії та масштабних наслідків, якого, зокрема, і притримується Москва. За словами Блінкена, щодо масових санкцій погоджуються країни "Великої сімки", Євросоюзу та країни НАТО.

"Все, що ми зараз робимо, включно із формуванням спільної позиції з Європою щодо масштабних наслідків для Росії, робиться для того, аби вплинути на розрахунки Путіна, щоб відвернути його від рішення вдатися до агресивних дій. Навіть якщо ми одночасно вдаємося до дипломатії", - заявив Блінкен.

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Крім того, держсекретар США пояснив, що санкції проти чотирьох українців були введені для того, аби зупинити наміри Путіна дестабілізувати ситуацію всередині України.

"Минулого тижня ми наклали санкції на чотирьох російських агентів, це українці, які намагались дестабілізувати уряд. Подібні дії — це частина російських інструментів... Думаю, це нам говорить про те, що Росія розробляє різні варіанти своїх дій в Україні, і це один з них", — наголосив Блінкен.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив американським сенаторам, які відвідали Київ, що вводити санкції щодо Росії потрібно, не чекаючи на вторгнення до Україну.

Натомість Держсекретар США Ентоні Блінкен не підтримав таку ініціативу. За його словами, якщо ввести санкції проти Москви просто зараз, то буде втрачений "ефект стримування".

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