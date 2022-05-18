Блінкен вирушить до Туреччини, щоб обговорити розширення НАТО

Блінкен вирушить до Туреччини, щоб обговорити розширення НАТО

Переговори із союзниками з цього питання тривають на двосторонній основі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорить з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу позицію його країни щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це повідомив речник Держдепу США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«З нашими союзниками по НАТО існує потужний консенсус. Був сильний консенсус щодо вступу Фінляндії та Швеції, якщо вони захочуть приєднатися. Знову ж таки, ми впевнені, що зможемо зберегти цей консенсус», - сказав він.

Переговори із союзниками з цього питання тривають на двосторонній основі.

Також читайте США впевнені, що НАТО дійде згоди в питанні вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії

Раніше представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що під головуванням Ентоні Блінкена у Нью-Йорку відбудеться зустріч міністрів кількох десятків країн щодо глобальної продовольчої безпеки «Заклик до дій».

Держсекретар головуватиме на відкритих дебатах у Раді Безпеки ООН з питань залежності продовольчої безпеки від конфліктів, бо у травні США головують у Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, як заявила очільниця посольства США Крістіна Квін, Україна може вступити до Альянсу без етапу Плану дій щодо членства.

Читайте також:

Швеція збирається подати заявку на членство в НАТО