Блінкен вирушить до Туреччини, щоб обговорити розширення НАТО

Переговори із союзниками з цього питання тривають на двосторонній основі.
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорить з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу позицію його країни щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
Про це повідомив речник Держдепу США Нед Прайс, - пише Укрінформ.
«З нашими союзниками по НАТО існує потужний консенсус. Був сильний консенсус щодо вступу Фінляндії та Швеції, якщо вони захочуть приєднатися. Знову ж таки, ми впевнені, що зможемо зберегти цей консенсус», - сказав він.
Переговори із союзниками з цього питання тривають на двосторонній основі.
Раніше представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що під головуванням Ентоні Блінкена у Нью-Йорку відбудеться зустріч міністрів кількох десятків країн щодо глобальної продовольчої безпеки «Заклик до дій».
Держсекретар головуватиме на відкритих дебатах у Раді Безпеки ООН з питань залежності продовольчої безпеки від конфліктів, бо у травні США головують у Раді Безпеки ООН.
Нагадаємо, як заявила очільниця посольства США Крістіна Квін, Україна може вступити до Альянсу без етапу Плану дій щодо членства.
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