Блінкен вважає, що Ізраїль має створити безпечні зони для палестинців в Секторі Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен 30 листопада закликав Ізраїль створити безпечні зони для палестинських мирних жителів у Газі до того, як він відновить військові операції.

Ізраїль «має запровадити плани гуманітарного захисту цивільного населення, які зведуть до мінімуму подальші жертви невинних палестинців», – сказав він журналістам у Тель-Авів.

Про це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на AFP.



За його словами, це передбачає визначення районів і місць у південній і центральній частині Гази, де вони «можуть бути в безпеці та поза лінією вогню».

Гуманітарна пауза у війні між Ізраїлем і ХАМАСом набула чинності минулої п’ятниці. За цей час угруповання звільнило понад 70 ізраїльських жінок і дітей, а також понад 20 іноземців.

Також читайте ХАМАС відпустив з полону ще шістьох ізраїльських заручників

Ізраїль у відповідь випустив із в’язниць 180 палестинців – жінок і підлітків, які відбували покарання в основному за звинуваченнями в тероризмі чи пособництві йому.

У заручниках у ХАМАСу в Секторі Гази продовжують залишатися громадяни Ізраїлю й інших країн, включаючи дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ ХАМАС порушив перемир'я: ізраїльська армія заявила про атаку на півночі Сектора Гази

Нагадаємо, в середині жовтня батькові Емілі повідомили, що його викрадену бойовиками ХАМАСу доньку було вбито. Дізнавшись про смерть дитини, батько зітхнув із полегшенням і зізнався – найбільше боявся, що Емілі страждатиме в полоні.

Однак напередодні стало відомо, що Емілі жива, і її вдалося звільнити з полону в Секторі Гази.