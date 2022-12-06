Блінкен заговорив про повернення територій, захоплених після 24 лютого: у чому відмінність з позицією Києва

Росія не зацікавлена у дипломатичному вирішенні війни в Україні і шукає "фіктивний вихід із ситуації"

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Wall Street Journal.

Держсекретар нагадав, що початкова мета вторгнення РФ – знищення ідентичності України як незалежної держави і її анексія до складу Росії. Однак це Кремлю не вдалося зломити опір українців.

Спроба РФ захопити якнайбільше територій на півдні та сході України теж провалилася. Тепер Путін виливає свою злість в атаках на критичну цивільну інфраструктуру, намагаючись вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, відключити тепло, воду, світло, особливо зараз, коли в Україні настає зима.

За його словами, диктатор намагається заморозити конфлікт, відмовившись вести переговори про захоплені території. Тим часом, російська армія скористається моментом, утримуватиме захоплені позиції, відпочине, перегрупується, а потім знову зможе напасти.

"Поки Росія не продемонструє, що вона зацікавлена у серйозній дипломатії, вона нікуди не зрушить. Ми маємо побачити справедливий і міцний мир, а не фальшивий мир", – заявив голова американської дипломатії.

Водночас, Блінкен запевнив, що Штати і надалі підтримуватимуть Україну.

"Ми сфокусовані на тому, щоб продовжувати робити те, що робимо: тобто бути впевненими в тому, що Україна має все, що їй потрібно для захисту та повернення територій, захоплених після 24 лютого", – сказав держсекретар.

На запитання, чи зможуть українці повернути Крим, Блінкен відповів, що українські громадяни самі вирішують, як їм чинити.

Крім того держсекретар ухилився від відповіді на запитання журналіста, чи дійсно США таємно модифікували передові ракетні пускові установки Himars, які вони передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для стрільби ракетами великої дальності по Росії.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вимагає від РФ звільнення всіх українських територій, включно з Кримом і ОРДЛО, які були захоплені 2014 року.

Раніше Блінкен заявив, що адміністрація Байдена працює над визнанням Росії "країною-спонсоркою тероризму".

Переговори з РФ: навіщо Кремлю мир

Раніше в Білому домі заявили, що адміністрація президента США не веде непублічних переговорів з Росією щодо України.

Проте за інформацією Wall Street Journal, Штати непублічно натякають Києву про необхідність переговорів.

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, переговори з Росією після серії великих військових перемог рівнозначні капітуляції.

МЗС України наголошує, що заявами про переговори Росія намагається виграти час. Російський опозиціонер Леонід Гозман додавє, що перемир'я дасть змогу окупантам перегрупуватися і з новими силами повторно атакувати Україну.