Блінкен запевнив, що США докладають значних зусиль, щоб уникнути конфлікту між Ізраїлем та Ліваном

Що стосується Лівану, то явно не в інтересах Ізраїлю, - переконаний він.

США докладають дипломатичних зусиль, щоб уникнути серйозного силового загострення на кордоні Ізраїлю й Лівану, де підрозділи Хезболли продовжують обстрілювати ізраїльську територію на тлі бойових дій у секторі Гази.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, - пише Укрінформ.

«Що стосується Лівану, то явно не в інтересах Ізраїлю, Лівану, Хізбалли, будь-кого побачити ескалацію в цьому питанні й побачити справжній конфлікт»,- зауважив глава американської дипломатії.

Він додав, що ізраїльська сторона дала дуже чітко зрозуміти, що хоче «знайти дипломатичний шлях», який створить такі умови безпеки як для 100 тисяч ізраїльтян на півночі країни, так і для жителів півдня Лівану.

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«Ми інтенсивно працюємо над цим, і робимо це дипломатичним шляхом»,- підкреслив держсекретар США.

Раніше стало відомо, що Ізраїль та бойовики ХАМАС готові домовлятися про нове перемирʼя для звільнення заручників, яких утримують терористи.

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