Блінкен запевнив, що Україна має все для успіху контрнаступу

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю MSNBC.

«І ви чули, як міністр оборони України тільки що, я думаю, вчора сказав, що вони ще мають направити основну частину своїх сил на ці зусилля. І немає сумніву, що це важко, тому що росіяни мали місяці, місяці, місяці, щоб створити оборону. Але тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. У них є те, що їм потрібно для успіху», - наголосив Блінкен.

«Тою мірою, в якій Москва відволікається на власні внутрішні розбіжності, це може допомогти. Тією мірою, в якій самі сили «Вагнера» більше не знаходяться на передовій, це може допомогти, оскільки вони були ефективними. Вони просто буквально кидають людей у м’ясорубку власного виробництва Путіна, але це мало ефект. Тож я думаю, що тут є певна можливість для України», - додав він.

Водночас Блінкен додав, що повноцінний контрнаступ відбуватиметься не протягом наступних днів, а протягом наступних тижнів і місяців.

Нагадаємо, представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі пояснив причини "повільного" контрнаступу України. Він наголосив, що Україна проводить наступальні операції, щоб повернути частину цієї території, вона стикається з обороною Росії, і росіяни інвестували в ті оборонні можливості.

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