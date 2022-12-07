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Блінкен запевнив у двопартійній підтримці України в Конгресі США

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Блінкен запевнив у двопартійній підтримці України в Конгресі США

Фото: commons.wikimedia.org

Він не бачить ознак, що ця підтримка може припинитись

Республіканська та Демократична партії США зберігають підтримку України в Конгресі.

Про це заявив Держаний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу 6 грудня, повідомляє РБК-Україна.

Держсекретар заявив, що зусилля США відзначаються потужною двопартійною підтримкою українського народу і він не бачить ознак, що ця підтримка може припинитись.

Також Блінкен відзначив, що для американської влади важливо підтримувати постійний діалог з виборцями у питаннях зовнішньої політики, зокрема через представників народу у Конгресі.

"Жодні зусилля в зовнішній політиці не можуть ефективно підтримуватися без поінформованої згоди американського народу", - додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що США та їх союзники, а також Україна хочуть покласти кінець спробам Кремля знищити сусідню країну, а не давати тимчасовий перепочинок Путіну, щоб він міг відновити сили для нової війни.

Також ми інформували, що раніше представниця США в ОО Ліза Карті заявила, що Росія не прагне переговорів про мир.

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Дата публікації
Перегляди
58
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