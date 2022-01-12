Блінкен заявив про готовність США збільшити військову допомогу Україні та запровадити санкції проти РФ

Блінкен заявив про готовність США збільшити військову допомогу Україні та запровадити санкції проти РФ

Блінкен наголосив, що "без участі України не відбудеться жодних предметних дискусій щодо України".

В разі вторгення РФ до України, США готові збільшити оборонну допомогу Києву, посилити присутність НАТО у Східній Європі та запровадити економічні санкції проти Кремля.

Відповідну заяву американський держсекретар Ентоні Блінкен озвучив під час телефонної розмови з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, йдеться на сайті Держдепу.

"Якщо Росія обере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати та наші союзники та партнери готові накласти величезні витрати на російську економіку, посилити присутність НАТО у прифронтових союзних державах та збільшити оборонну допомогу Україні", - запевнив Блінкен.

Також читайте Танки і бронемашини: Росія розпочала військові навчання біля українського кордону

Очільник зовнішньополітичного відомства США також підтвердив свою підтримку дипломатії як єдиного відповідального шляху просування вперед і наголосив, що "без участі України не відбудеться жодних предметних дискусій щодо України".

Окрім того, дипломати, наголосивши на загальному занепокоєнні тривалим і неспровокованим нарощуванням військової могутності РФ в та довкола України, обговорили підсумки американсько-російського діалогу щодо стратегічної стабільності у Женеві та наступні кроки напередодні засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі.

"Держсекретар Блінкен також поділився очікуваннями від засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня у Відні", - йдеться у повідомленні Держдепу США.

Також читайте Нове вторгнення Росії до України стане вердиктом для НАТО — Єрмак

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

Після зустрічі перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не дала гарантій не вторгатися до України. Також вона попередила Росію про нові санкції через агресію проти України.

Тим часом конгресмени в США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс".

Глава Кремля Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення в Україну ближче до весни

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.