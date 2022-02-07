Блінкен заявив про готовність України до особливого статусу Донбасу "за певної послідовності"

Держсекретар США звинуватив Росію у тому, що вона не виконує Мінські домовленості.
Державний секретар США Ентоні Блінкен допустив, що, за певних умов, Україна "готова рухатися вперед" щодо надання особливого статусу Донбасу.
Про це держсекретар сказав на брифінгу з представником Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем у Вашингтоні.
За його словами, Вашингтон і Київ єдині у думці, що Мінські домовленості — єдиний шлях вирішення конфлікту на Донбасі, спричиненого агресією РФ. Блінкен наголосив, що саме Росія, а не Україна, ігнорує Мінські домовленості.
"Україна просувається в імплементації Мінських угод. Якщо подивитися на прописані умови, то можна побачити, що України їх виконала майже усі, тоді як Росія не виконала жодних зобов’язань", — зазначає держсекретар.
"В домовленостях йдеться про особливий статус Донбасу, і я вважаю, що за належної послідовності (виконання пунктів Мінських угод — Ред.) Україна готова рухатися вперед", — сказав Блінкен.
Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що РФ неправильно трактує Мінські угоди і ускладнює досягнення компромісу щодо Донбасу.
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